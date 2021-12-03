Pilibhit News: मंदिर में मनाई गई चित्रगुप्त जयंती

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पंडित अवधेश कुमार भट्ट और अनमोल शर्मा ने विधि-विधान से कराया। कार्यक्रम में सभा के अध्यक्ष नवीन सक्सेना, सचिव अरविंद सक्सेना, विजय कुमार, गोपाल श्रीवास्तव, पवन और मोहित रहे। संवाद

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बीसलपुर। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद स्थित कायस्थ सभा मंदिर में बुधवार को दोपहर कायस्थ सभा की ओर से चित्रगुप्त जयंती कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने चित्रगुप्त के चित्र पर माल्यार्पण किया, उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।