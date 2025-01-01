Pilibhit News: छठ पर्व के बाजार में पीली साड़ी सुहाग व पूजन सामग्री की बिक्री बढ़ी

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छठ पूजा में पारंपरिक वेशभूषा और शृंगार का विशेष महत्व होने के चलते कपड़ों और कॉस्मेटिक की दुकानों पर इससे महिलाओं की भीड़ बढ़ रही है। साड़ी की दुकानों पर पीले और लाल साड़ी की मांग अधिक हैं। वहीं हरी, लाल व पीली चूड़ियों के साथ बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी, बिछिया और पायल की भी खूब खरीदारी हो रही है।छठ पूजा को लेकर महिलाओं ने बुधवार से तैयारियां तेज कर दी हैं। तीन दिवसीय छठ मैया के महापर्व को लेकर सुहागिन बाजार में बांस की टोकरी, सूप, दउरा, नारियल, गन्ना, केला, सेब, संतरा, अमरूद सहित अन्य मौसमी फलों की भी खरीद कर रही हैं। इसके अलावा ठेकुआ बनाने के लिए गेहूं का आटा, गुड़, घी और अन्य सामग्री की खरीदारी करते बुधवार को देखी गईं।पूजा में इस्तेमाल होने वाले दीपक, धूप, अगरबत्ती, कपूर, रोली और कलश भी पूजा सामग्री के दुकानों पर महिलाएं खरीदने पहुंच रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि सुहागिन त्योहार को लेकर सबसे पहले सुहाग के सामान खरीदने के सामान के साथ विधि विधान से पूजन सामग्री खरीद रही हैं। पूजन सामग्री के कारोबारी सुमित प्रजापति, राकेश ने बताया, बृहस्पतिवार को भी महिलाएं पूजन की सामग्रियां खरीदने के लिए पहुंचेंगी। संवाद