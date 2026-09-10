फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Every week, information about children's evaluation will have to be uploaded on the Nipun app.

Pilibhit News: हर सप्ताह निपुण एप पर अपलोड करनी होगी बच्चों के मूल्यांकन की जानकारी

Thu, 10 Sep 2026 11:52 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 10 Sep 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Every week, information about children's evaluation will have to be uploaded on the Nipun app.
पीलीभीत। परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को बेहतर बनाने के लिए अब उनकी पढ़ाई का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। निपुण भारत मिशन के तहत निपुण एप को अपग्रेड किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार शिक्षकों को हर सप्ताह विद्यार्थियों के मूल्यांकन की जानकारी एप पर अपलोड करनी होगी। इससे बच्चों की शैक्षिक प्रगति की नियमित निगरानी हो सकेगी और कमजोर विद्यार्थियों को चिह्नित कर उनके सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
विज्ञापन


जिले में 1495 परिषदीय स्कूल हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार निपुण भारत मिशन का उद्देश्य कक्षा के अनुरूप विद्यार्थियों में बुनियादी पढ़ने, लिखने और गणित की दक्षता विकसित करना है। इसके लिए विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अब साप्ताहिक मूल्यांकन को भी इसी व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। बीएसए रोशनी सिंह के मुताबिक शिक्षक सप्ताहभर में पढ़ाए गए पाठ, विषय और गतिविधियों के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। इसमें यह देखा जाएगा कि विद्यार्थी ने संबंधित पाठ को कितना समझा और निर्धारित दक्षता हासिल की या नहीं। मूल्यांकन पूरा होने के बाद उसकी जानकारी निपुण एप पर दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed