Pilibhit News: पौधों पर बारिश की मार, कारोबार प्रभावित
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:32 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:32 AM IST
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कई प्रकार की प्रजाति पौधों पर लगे कीड़े, पानी भरने से नर्सरी पर पड़ा असर
पीलीभीत। बारिश में इन दिनों नर्सरी का कारोबार काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। शहर व सटे इलाकों में अपनी नर्सरी लगाकर सुंदर से सुंदर व महंगे पौधे बेच रहे कारोबारियों का पौधा ज्यादातर बरसात के पानी से खराब हो रहा है व कीड़ा लगने पौधा नष्ट तक हो रहा है। वहीं, नर्सरी में जलभराव की भी समस्या कारोबारियों को झेलनी पड़ रही है। इधर, बरसात को देखते हुए ग्राहक भी घरों में नया पौधा लगाने से बच रहे हैं।
इन दिनों बरसात के मौसम में शहर के दो-तीन व ग्रामीण इलाकों में नर्सरी लगाकर पौधे बेचने के लिए कारोबार कर रहे कारोबारियों को बारिश प्रभावित कर रही है। बरसात में उनकी नर्सरी पूरी तरह से जलमग्न हो जा रही है। पौधों की मिट्टी पूरी तरह से जल की सतह में जाने से पौधा खराब हो रहा है। कीड़े लगने से हरसिंगार, मुसंडा, पनसतीय, टिकोमा सहित अन्य जरूरी पौधे नष्ट हो जा रहे हैं। वहीं, बरसात से गुलाब, चांदनी, गुलेहड़, एक्ज़ोरा, बोगनवेलिया, बॉम्बे आम, रात की रानी जैसे पौधे बरसात के पानी से खराब हो रहे हैं।
नर्सरी कारोबारी महेंद्र ने बताया कि बरसाती सीजन में काम तो हल्का होता ही है, बल्कि माल भी सड़ जाता है। इससे काफी घाटा उठाना पड़ता है। संवाद
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पीलीभीत। बारिश में इन दिनों नर्सरी का कारोबार काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। शहर व सटे इलाकों में अपनी नर्सरी लगाकर सुंदर से सुंदर व महंगे पौधे बेच रहे कारोबारियों का पौधा ज्यादातर बरसात के पानी से खराब हो रहा है व कीड़ा लगने पौधा नष्ट तक हो रहा है। वहीं, नर्सरी में जलभराव की भी समस्या कारोबारियों को झेलनी पड़ रही है। इधर, बरसात को देखते हुए ग्राहक भी घरों में नया पौधा लगाने से बच रहे हैं।
इन दिनों बरसात के मौसम में शहर के दो-तीन व ग्रामीण इलाकों में नर्सरी लगाकर पौधे बेचने के लिए कारोबार कर रहे कारोबारियों को बारिश प्रभावित कर रही है। बरसात में उनकी नर्सरी पूरी तरह से जलमग्न हो जा रही है। पौधों की मिट्टी पूरी तरह से जल की सतह में जाने से पौधा खराब हो रहा है। कीड़े लगने से हरसिंगार, मुसंडा, पनसतीय, टिकोमा सहित अन्य जरूरी पौधे नष्ट हो जा रहे हैं। वहीं, बरसात से गुलाब, चांदनी, गुलेहड़, एक्ज़ोरा, बोगनवेलिया, बॉम्बे आम, रात की रानी जैसे पौधे बरसात के पानी से खराब हो रहे हैं।
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नर्सरी कारोबारी महेंद्र ने बताया कि बरसाती सीजन में काम तो हल्का होता ही है, बल्कि माल भी सड़ जाता है। इससे काफी घाटा उठाना पड़ता है। संवाद