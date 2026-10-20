Pilibhit News: मूर्ति विसर्जन के दौरान घाटों पर ड्रोन से होगी निगरानी

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सोमवार को डीएम आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने शहर के ब्रह्मचारी घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद जिलाधिकारी आलोक कुमार के साथ पूरनपुर क्षेत्र के धनाराघाट पहुंचकर विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की आवाजाही, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की।एसपी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। नदी के घाटों पर सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए जाएं और गोताखोरों को मुस्तैद रखा जाए। संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ लगातार निगरानी की जाए। निर्धारित मार्गों पर यातायात सुचारु रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी प्रभावी व्यवस्था करने को कहा गया। अधिकारियों ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। संवाद