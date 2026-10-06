पीलीभीत: डीएम ने परखा नर्सिंग कॉलेज का निर्माण, तय समय पर पूरा कराने के निर्देश
पीलीभीत में मंगलवार को जिलाधिकारी आलोक कुमार ने जिला अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन 100 बेड नर्सिंग कॉलेज, क्रिटिकल केयर यूनिट और हॉस्टल का निरीक्षण किया। उन्होंने काम की रफ्तार, गुणवत्ता और सामग्री की स्थिति परखी।
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पीलीभीत के जिला अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन 100 बेड नर्सिंग कॉलेज, क्रिटिकल केयर यूनिट और हॉस्टल की प्रगति परखने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी आलोक कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण कर काम की रफ्तार, गुणवत्ता और इस्तेमाल की जा रही सामग्री की स्थिति देखी। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को तय मानकों के अनुरूप निर्माण कराने के साथ परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए।
डीएम ने मैप और लेआउट के माध्यम से प्रस्तावित सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद विभिन्न कक्षों, क्लासरूम, कॉरिडोर, हॉस्टल तथा क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माणाधीन हिस्सों का जायजा लिया। उन्होंने ईंट, सीमेंट, सरिया और प्लास्टर की गुणवत्ता भी देखी। अधिकारियों को हिदायत दी कि निर्माण में मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए।
परियोजना को समय से पूरा कराने के निर्देश
उन्होंने कार्यदायी संस्था से भूमि आवंटन के बाद काम शुरू होने की तारीख, अब तक की प्रगति और निर्धारित समयसीमा के संबंध में जानकारी ली। डीएम ने पर्याप्त संख्या में श्रमिक लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि काम की गति बढ़ाकर परियोजना को समय से पूरा कराया जाए।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी- डीएम
परिसर के आसपास जलभराव रोकने, निर्माण सामग्री व मलबे का समय पर निस्तारण तथा आवागमन मार्ग दुरुस्त रखने को भी कहा गया। डीएम ने स्पष्ट किया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से जिले में नर्सिंग शिक्षा के साथ गंभीर मरीजों के उपचार की सुविधाओं का विस्तार होगा। लिहाजा किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारी नियमित निगरानी करते हुए प्रगति रिपोर्ट लेते रहें।