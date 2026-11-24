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पीलीभीत। जिला अस्पताल में सोमवार को आयोजित दिव्यांग परीक्षण शिविर में 70 मरीजों ने पहुंचकर अपनी जांच कराई। सुबह नौ बजे से ही शिविर में दूरदराज के क्षेत्रों से दिव्यांगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में भीड़ जमा हो गई। शिविर में ईएनटी, हड्डी रोग और नेत्र रोग विशेषज्ञों ने मरीजों की जांच कर दिव्यांगता का परीक्षण किया। जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एसपी सिंह ने बताया, परीक्षण शिविर सोमवार को सकुशल संपन्न हुआ। किसी भी मरीज को दिक्कतों का सामना नही करना पड़ा।