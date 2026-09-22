Pilibhit News: करंट की चपेट में आकर कंबाइन हेल्पर की मौत

विज्ञापन



निवासी विकास (22) कंबाइन मशीन पर हेल्पर का काम कर जीवनयापन करता था। रविवार रात करीब 10 बजे वह अपने घर में फर्रा पंखा चलाने के लिए प्लग लगा रहा था। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे बचाने के लिए अस्पताल ले जाने का प्रयास करते, इससे पहले ही उसकी उसकी मौत हो गई। युवक की मौत ने परिजनों में चीख-पुकार मच गई। जानकारी पर तमाम ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। हादसे से गांव में शोक का माहौल है। परिजनों ने सोमवार को शव का अंतिम संस्कार कर दिया। विधायक विवेक वर्मा परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। संवाद

विज्ञापन

बिलसंडा। क्षेत्र के गांव मरौरी खास निवासी विकास की फर्राटा पंखे का प्लग लगाते समय करंट की चपेट में आकर झुलसने से मौत हो गई। वह कंबाइन मशीन पर हेल्पर का काम करता था।