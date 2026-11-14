Pilibhit News: नहाय-खाय के साथ छठ पूजा का आगाज, खरना आज

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छठ महापर्व के दूसरे दिन आज शनिवार को खरना की रस्म निभाई जाएगी। इस दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखेंगी और शाम को स्नान के बाद भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा करेंगी। इसके बाद गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद तैयार कर छठी मैया को भोग लगाया जाएगा। प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा।शहर के बरहा स्थित छठ पूजा स्थल पर भी पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। घाटों की साफ-सफाई, सजावट और रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। शुक्रवार को भी सिरसोता स्थल पर रंगाई-पुताई से सजावट का कार्य किया गया। आयोजक रेलवे कर्मचारी समिति के अध्यक्ष उमेशकांति ने बताया कि पूजा की तैयारियों को लेकर पूरी तैयारियां घाट स्थल पर पूरी की जा चुकी हैं। रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय महापर्व का समापन होगा।छठ पूजा को लेकर महिलाओं में उत्साह, पूरे साल रहता है महापर्व का इंतजारफोटो-39,40बीसलपुर। बीसलपुर में 15 नवंबर को किसान सहकारी चीनी मिल की आवासीय कॉलोनी स्थित तालाब में छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा।चीनी मिल कॉलोनी निवासी नेहा सिंह ने बताया कि छठ पूजा को लेकर उनके घर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रेलवे कॉलोनी निवासी शांति देवी ने बताया कि उन्हें छठ पूजा का पूरे साल इंतजार रहता है। यह पर्व उनके लिए विशेष आस्था और विश्वास से जुड़ा है। आयोजन समिति के जयप्रकाश सिंह ने बताया कि छठ पूजा में चीनी मिल कॉलोनी और रेलवे कॉलोनी में रहने वाली पूर्वांचल की महिलाएं शामिल होंगी। किसान सहकारी चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक आरके जैन ने बताया कि चीनी मिल परिसर स्थित तालाब में छठ पूजा करने वाली महिलाओं को मिल प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। संवाद