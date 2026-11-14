Pilibhit News: खिलौनों से खेलने की उम्र में हुनर से लिख दी कामयाबी की इबारत

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00012 की उम्र में कुम फातिमा बनी राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेटरशहर के केजीएन कॉलोनी में रहने वाली कुम फातिमा जब दो वर्ष की थी, तो बाजार में मिलने वाले बैट-बॉल से उनको लगाव था। लेकिन किसी को तब यह नहीं पता था कि खेल-खिलौने में वह अपना भविष्य तराशेंगी। बचपन का यह खेल कुम फातिमा के लिए जुनून बन गया, जिसके जरिये हाल ही में सीबीएसई इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में उनका चयन उत्तर प्रदेश से हुआ। उन्होंने तमिलनाडु में होने राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता में तीन ओवर, 14 रन व एक विकेट लेते हुए शानदार पारी खेली।00खेल-खिलौनों की उम्र में बाल वैज्ञानिक बनकर देश में चमकी आयराशहर के एक सीबीएसई स्कूल की 11वीं की छात्रा आयरा ने अपनी वैज्ञानिक सोच और प्रतिभा से देशभर में जिले का नाम रोशन किया है। कक्षा 11 की छात्रा आयरा ने 7वें इंडिया इंटरनेशनल साराभाई स्टूडेंट्स साइंटिस्ट अवॉर्ड-2026 में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। डॉ. विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती पर आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देशभर से चुने गए 16 बाल वैज्ञानिकों में आयरा भी शामिल थीं। वह उत्तर प्रदेश से चयनित होने वाली एकमात्र प्रतिभागी रहीं। इसरो और नासा के वैज्ञानिकों की मौजूदगी में मिली यह उपलब्धि आयरा की मेहनत लगन और वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। बाल दिवस पर आयरा की सफलता जिले के बच्चों के लिए प्रेरणा है।