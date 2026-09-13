Pilibhit News: रेलवे फाटक का बैरियर तोड़कर भागा ऑटो चालक

Pilibhit News: रेलवे फाटक का बैरियर तोड़कर भागा ऑटो चालक
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 13 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
बरखेड़ा। दौलतपुर मार्ग स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर जल्दबाजी में फाटक पार करने के चक्कर में एक ऑटो चालक बैरियर तोड़कर भाग गया। आरपीएफ की ओर से अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
शनिवार दोपहर लगभग एक बजे रेलवे फाटक आधा बंद होने की स्थिति में था। इसी दौरान एक ऑटो चालक ने नियमों को ताक पर रखकर ट्रैक पार करने की कोशिश की। जब ऑटो दूसरी तरफ पहुंचा, तब तक फाटक पूरी तरह बंद हो चुका था। वहां से निकलने की जल्दबाजी में चालक ने ऑटो को भिड़ा दिया, जिससे फाटक का बैरियर टूट गया।
आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी चेतराम मीणा ने बताया कि भोपतपुर क्राॅसिंग के गेटमैन की तहरीर पर रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस और आरपीएफ की टीम वाहन के नंबर के आधार पर चालक की तलाश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
शनिवार दोपहर लगभग एक बजे रेलवे फाटक आधा बंद होने की स्थिति में था। इसी दौरान एक ऑटो चालक ने नियमों को ताक पर रखकर ट्रैक पार करने की कोशिश की। जब ऑटो दूसरी तरफ पहुंचा, तब तक फाटक पूरी तरह बंद हो चुका था। वहां से निकलने की जल्दबाजी में चालक ने ऑटो को भिड़ा दिया, जिससे फाटक का बैरियर टूट गया।
विज्ञापन
आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी चेतराम मीणा ने बताया कि भोपतपुर क्राॅसिंग के गेटमैन की तहरीर पर रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस और आरपीएफ की टीम वाहन के नंबर के आधार पर चालक की तलाश कर रही है।
विज्ञापन