Pilibhit News: रेलवे फाटक का बैरियर तोड़कर भागा ऑटो चालक

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शनिवार दोपहर लगभग एक बजे रेलवे फाटक आधा बंद होने की स्थिति में था। इसी दौरान एक ऑटो चालक ने नियमों को ताक पर रखकर ट्रैक पार करने की कोशिश की। जब ऑटो दूसरी तरफ पहुंचा, तब तक फाटक पूरी तरह बंद हो चुका था। वहां से निकलने की जल्दबाजी में चालक ने ऑटो को भिड़ा दिया, जिससे फाटक का बैरियर टूट गया।आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी चेतराम मीणा ने बताया कि भोपतपुर क्राॅसिंग के गेटमैन की तहरीर पर रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस और आरपीएफ की टीम वाहन के नंबर के आधार पर चालक की तलाश कर रही है।