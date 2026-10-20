Pilibhit News: अमरिया तिहरे हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार

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अमरिया कस्बे में 12 अक्टूबर की रात रामलीला मेला कमेटी के रुपयों के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। फायरिंग और मारपीट में दो सगे भाइयों अंकित गुप्ता और मोहित गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि कुनाल श्रीवास्तव की पीटकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद कस्बे और आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। एहतियात के तौर पर कस्बे में अभी भी पुलिस बल की तैनाती है। घटना के संबंध में अमरिया थाने में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे।पुलिस के अनुसार, दो सगे भाईयों की हत्या के मामले में रोहित गुप्ता की तहरीर पर दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान आरोपी विवेक गंगवार का नाम सामने आया। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे केशरपुर गांव जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मृतक कुनाल के पक्ष की तरफ से भी छह नामजद व सात अज्ञात समेत तेरह लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है।सीओ सदर नताशा गोयल के अनुसार, मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष वांछित आरोपियों की तलाश की जा रही है।