Pilibhit News: तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ग्राम प्रशासक का अंतिम संस्कार
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:51 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:51 AM IST
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बिलसंडा। थाना क्षेत्र के आजमपुर बरखेड़ा गांव में ग्राम प्रशासक नरेंद्र वर्मा (38) की जहरीला पदार्थ खाने से हुई मौत के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने तीन आरोपियों हरीश, रामऔतार और विवेक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, पूर्व में दर्ज केस खत्म कराने और परिवार की सुरक्षा समेत अन्य मांगें पूरी होने के बाद अंतिम संस्कार करने पर सहमति दे दी। आजमपुर बरखेड़ा निवासी मंजू देवी ने बताया कि उनके पति नरेंद्र वर्मा, उनके भाई अमित कुमार और संजीव कुमार के खिलाफ गांव के ही हरीश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि गाली-गलौज के बाद आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। इस मामले की पुलिस जांच कर रही थी। परिजनों के मुताबिक, मारपीट के मुकदमे को लेकर नरेंद्र वर्मा मानसिक रूप से परेशान थे। 31 अगस्त को उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बरेली पुलिस ने पोस्टमाॅर्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
बृहस्पतिवार को शव गांव पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने नरेंद्र की मौत के पीछे प्रताड़ना को वजह बताते हुए कार्रवाई की मांग की। इसके बाद देर रात हरीश, रामऔतार और विवेक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया मामले की विवेचना जारी है। आत्महत्या के कारणों और दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। संवाद
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बृहस्पतिवार को शव गांव पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने नरेंद्र की मौत के पीछे प्रताड़ना को वजह बताते हुए कार्रवाई की मांग की। इसके बाद देर रात हरीश, रामऔतार और विवेक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया मामले की विवेचना जारी है। आत्महत्या के कारणों और दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। संवाद
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