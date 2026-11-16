Pilibhit News: दंगल में आदित्य ने शनि पहलवान को दी पटकनी

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दंगल में सबसे पहले 1000 रुपये की इनामी कुश्ती राजेश पहलवान रामशाला और कटप्पा पहलवान पुरनापुर के बीच हुई। दोनों पहलवानों ने जीत के लिए खूब जोर आजमाइश की। काफी देर तक चले मुकाबले में राजेश पहलवान ने शानदार दांव लगाते हुए कटप्पा को पटकनी देकर जीत हासिल की। इसके बाद दूसरी 1000 रुपये की इनामी कुश्ती काला पहलवान दौलतपुर और शनि पहलवान परेई के बीच कराई गई। इस मुकाबले में दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को पछाड़ने के लिए कई दांव आजमाए। आखिरकार शनि पहलवान ने बाजी मार ली।इसके बाद दंगल की सबसे बड़ी 1100 रुपये की इनामी कुश्ती आदित्य पहलवान और शनि पहलवान परेई के बीच हुई। इस मुकाबले को देखने के लिए अखाड़े के आसपास दर्शकों की भीड़ जुट गई। दोनों पहलवानों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। काफी देर तक चले संघर्ष के बाद आदित्य पहलवान ने बेहतरीन दांव लगाकर शनि पहलवान को पटकनी दे दी। इसके साथ ही उन्होंने 1100 रुपये की इनामी कुश्ती जीत ली।वहीं, एक अन्य कुश्ती विशाल पहलवान बंडा और इस्माइल के बीच कराई गई। दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को कड़ी चुनौती दी, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी कोई पहलवान दूसरे को चित नहीं कर सका। यह मुकाबला बराबरी पर छूटा। दंगल में हुए रोमांचक मुकाबलों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। अंत में दंगल कमेटी की ओर से विजयी पहलवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।