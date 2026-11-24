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बैठक में 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदेय स्थलों पर प्राप्त किए जा रहे दावे और आपत्तियों के फॉर्म-6, 7 और 8 की स्थिति पर चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाते हैं। ऐसे में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के साथ ही उन सभी पात्र लोगों को चिह्नित किया जाए, जिनके नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं। इन सभी के फॉर्म-6 भरवाकर तत्काल डिजिटाइज्ड कराए जाएं।

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पीलीभीत जिले में मतदाता सूची में नए नाम शामिल कराने के लिए चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में फॉर्म-6 भरवाने की रफ्तार धीमी मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। मंगलवार को कलक्ट्रेट के गांधी सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में डीएम आलोक कुमार के सामने आया कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र लोगों के फॉर्म-6 अपेक्षा के अनुरूप नहीं भरवाए जा रहे हैं। इस पर डीएम ने बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जांच में पात्र मतदाताओं के फॉर्म नहीं भरवाने की लापरवाही मिली तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।