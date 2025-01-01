Pilibhit News: शिक्षक एमएलसी चुनाव में पीलीभीत में 61.73 फीसदी मतदान

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शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए जिले में पीलीभीत, बीसलपुर, पूरनपुर और बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत सात मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें कुल 2037 पुरुष और 1464 महिला मतदाता पंजीकृत थे। मतदान के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमण करते रहे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस अधिकारियों को भी सतर्क रहने को कहा गया था। मतदान केंद्रों से निर्धारित दूरी पर राजनीतिक दलों के बिस्तर लगाए गए थे, जहां समर्थकों और पार्टी नेताओं की मौजूदगी रही। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर आलोक कुमार बताया कि सदर तहसील, अमरिया ब्लॉक और कलीनगर तहसील के अंतर्गत मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को निष्पक्षता और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।दोपहर तक 50.81 प्रतिशत मतदानमतदान के शुरुआती दो घंटों में 390 मतदाताओं ने वोट डाले। सुबह 10 बजे तक मतदान प्रतिशत 11.14 रहा। इसके बाद दोपहर 12 बजे तक कुल 1080 मतदाता मतदान कर चुके थे और प्रतिशत बढ़कर 30.85 हो गया। दोपहर दो बजे तक 1779 मतदाताओं ने वोट डाले, जिससे मतदान प्रतिशत 50.81 तक पहुंच गया।दोपहर बाद मतदान की रफ्तार कुछ धीमी हुई, लेकिन शाम चार बजे तक कुल 2161 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दो घंटे में 382 मतदाताओं ने वोट डाले। मतदान समाप्त होने के बाद सभी मतपेटियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सील किया गया। इसके बाद एसडीएम अमरिया राजकुमार की देखरेख में मतपेटियां सुरक्षा व्यवस्था के बीच बरेली रवाना की गईं।