Pilibhit News: पीईटी के लिए जिले में 11 केंद्र निर्धारित

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पीलीभीत। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा के लिए जिले में 11 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 28,800 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा 25 और 30 अक्तूबर व एक नवंबर को दो पालियों में कराई जाएगी। नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए केंद्रों पर सीसी कैमरे और वॉयस रिकॉर्डर समेत अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं।शहर के पांच सरकारी और छह निजी शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सरकारी केंद्रों में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज, एसएन इंटर कॉलेज, सनातन धर्म बांके बिहारी राम इंटर कॉलेज और उपाधि महाविद्यालय शामिल हैं। वहीं, बेनहर पब्लिक स्कूल, लिटिल एंजेल्स स्कूल, स्प्रिंगडेल कॉलेज, लायंस बाल विद्या मंदिर कॉलेज, ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल और सेंट एलायसिस कॉलेज में भी परीक्षा होगी।परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक चलेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्रत्येक दिन 4800 अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने की व्यवस्था की गई है।डीआईओएस विजय सिंह ने बताया कि परीक्षा की निगरानी के लिए 11 जोनल और 11 स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर एक दरोगा और दो सिपाही तैनात रहेंगे। सभी केंद्रों को जिला मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। संवाद