Muzaffarnagar News: यूपी ग्रामीण बैंक घोटाला, जांच में जुटी लखनऊ की टीम

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बुढ़ाना। यूपी ग्रामीण बैंक में ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर लखनऊ से आई ऑडिटर टीम जांच में जुटी है। शाखा प्रबंधक वैभव कुमार ने बताया कि शुक्रवार को ग्राहकों ने करीब साढ़े छह लाख जमा कराए और 25 लाख रुपये की निकासी की गई। लखनऊ से आई ऑडिटर टीम जांच में जुटी रही।यूपी ग्रामीण बैंक में सैकड़ों की संख्या में ग्राहकों के साथ करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। लखनऊ मुख्यालय से आई ऑडिटर की टीम जांच कार्य में जुटी है।शाखा प्रबंधक ने बताया कि 12 ग्राहकों ने करीब साढ़े छह लाख रुपये जमा कराए। दूसरी ओर 57 ग्राहकों ने 25 लाख रुपये की निकासी की। बैंक के ग्राहक आकाश गर्ग ने अपनी साढ़े चार लाख रुपये की एफडीआर तुड़वाई।वरिष्ठ प्रबंधक नितिन वर्मा ने बताया कि अभी तक किसी भी ग्राहक के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। लखनऊ से आई ऑडिटर की टीम जांच कार्य में जुटी है। उन्होंने बताया कि जिन खातों की जांच पूरी हो जाएगी, लखनऊ मुख्यालय से संस्तुति के बाद उनके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे।भाकियू टिकैत का अनिश्चितकालीन धरना जारीबुढ़ाना। यूपी ग्रामीण बैंक में ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी व अधिकारियों की कार्यशैली व व्यवहार से नाराज भाकियू कार्यकर्ताओं का बैंक के सामने शुक्रवार को 12वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। धरना स्थल पर बैठे भाकियू कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सभी ग्राहकों का पैसे का भुगतान नहीं हो जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस मौके पर संजीव पंवार, इसरार, नरेंद्र, विजय, लविश, मनीष, अक्षय, यासीन व रामबीर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।