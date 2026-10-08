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Muzaffarnagar News: यूपी बोर्ड ने जारी किए मॉडल पेपर, छात्र परखें अपनी तैयारी

Thu, 08 Oct 2026 11:49 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:49 PM IST
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UP Board releases model papers; students can assess their preparation.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मुजफ्फरनगर। यूपी बोर्ड परीक्षा-2027 की तैयारी कर रहे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विषयवार मॉडल पेपर अपनी वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध करा दिए हैं। विद्यार्थी इन मॉडल पेपर को हल कर अपनी तैयारी का आकलन और परीक्षा से पहले कमजोर टॉपिक पर अधिक मेहनत कर सकते हैं।

जिले में इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए 56,521 छात्र-छात्राओं का पंजीकरण हुआ है। इनमें हाईस्कूल के 29,905 और इंटरमीडिएट के 25,004 परीक्षार्थी शामिल हैं। इसके अलावा निजी परीक्षार्थी भी परीक्षा में शामिल होंगे। पिछले वर्ष जिले में 56,163 विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा दी थी।
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इस बार पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से 358 अधिक है। मॉडल पेपर विद्यार्थियों के लिए परीक्षा से पहले अपनी तैयारी जांचने का अच्छा माध्यम हैं।
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विद्यार्थी इन्हें निर्धारित समय में हल कर यह देख सकते हैं कि प्रश्नों को हल करने में कितना समय लग रहा है और किन अध्यायों या टॉपिक में अभी अधिक अभ्यास की जरूरत है। मॉडल पेपर से परीक्षा के प्रश्नपत्र के स्वरूप को समझने में भी मदद मिलेगी।

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वैदिक पुत्री पाठशाला कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉ. राजेश कुमारी ने बताया कि मॉडल पेपर विद्यार्थियों को अपनी तैयारी परखने का अवसर देंगे। विद्यार्थी इन्हें परीक्षा की तरह निर्धारित समय में हल करें और जहां कठिनाई आ रही है, उन टॉपिक की दोबारा तैयारी करें। इससे बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी को बेहतर तरीके से अंतिम रूप दिया जा सकेगा।
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