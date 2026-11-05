{"_id":"6aecb03f5d1ca16e0e0479da","slug":"up-another-verdict-delivered-in-the-muzaffarnagar-riots-case-five-accused-acquitted-find-out-the-full-story-2026-11-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: मुजफ्फरनगर दंगा मामले में आया एक और फैसला, पांच आरोपियों को किया दोषमुक्त; मुकर गए गवाह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव मुंडभर में वर्ष 2013 के दंगे में मकान और मस्जिद में आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट के मामले में न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने आरोपों को साबित नहीं कर पाने के आधार पर आरोपियों को संदेह का लाभ दिया। विशेष न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) के पीठासीन अधिकारी डॉ. विजय कुमार ने फैसला सुनाया।

Trending Videos

अभियोजन के अनुसार आठ सितंबर 2013 की शाम करीब छह बजे आरोपियों समेत करीब 50 लोग हथियारों और ज्वलनशील पदार्थों के साथ शिकायतकर्ता के घर में घुस आए थे। आरोप था कि हमलावरों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लूट ली और मकान में आग लगा दी।

इसके अलावा पास स्थित मस्जिद में भी तोड़फोड़ और आगजनी कर चंदे के करीब एक लाख रुपये लूटने का आरोप लगाया गया था। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप था।



विज्ञापन

विज्ञापन

इस मामले में 18 सितंबर 2013 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी अनुज, विक्कू उर्फ अरविंद, नीटू, अंकित और रामकुमार के खिलाफ बलवा, घातक हथियारों से लैस होकर हमला करने, लूट, आगजनी, तोड़फोड़ और धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया। दो मामलों का एक साथ ट्रायल हुआ।

