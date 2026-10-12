{"_id":"6accfa9782d75f7743043bd2","slug":"up-50-leaders-including-mp-harendra-malik-and-former-mp-qadir-rana-2026-10-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: मुजफ्फरनगर में सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद कादिर राना समेत 50 नेता नजरबंद; नहीं जाने दिया दिल्ली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन





विपक्षी नेताओं के नई दिल्ली में मार्च को देखते हुए पुलिस ने सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद कादिर राना समेत मुजफ्फरनगर जिले में कांग्रेस और सपा के 50 नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। पूर्व सांसद राना को फैक्टरी जाते हुए पकड़ा गया। विपक्षी नेताओं के आवासों पर दिनभर पुलिस की पहरेदारी रही।

Trending Videos

सोमवार तड़के पांच बजे से ही पुलिस ने सांसद हरेंद्र मलिक के प्रेमपुरी स्थित आवास की निगरानी शुरू कर दी थी। पुलिस ने उन्हें दोपहर तक घर में ही रोके रखा। सीओ सदर सुनील कुमार और सीओ नई मंडी राजू कुमार साव भी उनके आवास पर पहुंचे और बातचीत की। दोपहर बाद उन्हें बागपत के बड़ौत में आयोजित शोक सभा में जाने दिया गया।



विज्ञापन

विज्ञापन

उधर, पूर्व सांसद कादिर राना मेरठ रोड स्थित आवास से फैक्टरी में जाने के लिए निकले थे। इस बीच उन्हें मेरठ रोड पर पुलिस ने रोक लिया। पुलिसकर्मियों से पूर्व सांसद की नोक-झोंक भी हुई। इसके बाद ई-रिक्शा में पुलिसकर्मी के साथ सवार होकर वह अपने आवास तक पहुंचे। सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी को सुजडू चुंगी के पास स्थित आवास में रोककर रखा गया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिलेभर में सपा नेताओं को रोका गया है।



विज्ञापन

खतौली से दिल्ली प्रदर्शन में पहुंचे विपक्षी कार्यकर्ता

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे विपक्षी पार्टियों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सोमवार सुबह सपा कार्यकर्ता इरशाद गुर्जर, इरफान टेंपू, इमरान सिद्दीकी ने जानसठ तिराहे के निकट नारेबाजी की और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए कूच किया। उधर, पुलिस ने सपा नगर अध्यक्ष हाजी वसीम सिद्दीकी, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कुलदीप तोमर, कांग्रेस कार्यकर्ता अनुज इंद्रवाल को नजरबंद किया।