Muzaffarnagar News: सरवट फाटक पर शुरू हुआ पटरियों की मरम्मत का कार्य

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संवाद न्यूज एजेंसीमुजफ्फरनगर। शनिवार सुबह से शाम तक नगर के सरवट फाटक पर रेलवे कर्मचारियों ने फाटक के पास रेलवे पटरियों की मरम्मत की। फाटक से वाहनों का आना-जाना बंद कर दिया गया था। साइकिल से आने वाले लोग व पैदल राहगीर यहां से बामुश्किल निकल पाए।रेलवे विभाग अधिकारियों ने मरम्मत का काम करने के लिए सुबह सात बजे से देर शाम आठ बजे तक सरवट फाटक से वाहनों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों से समय व सहयोग मांगा था। शनिवार को यह काम रेलवे विभाग की मशीनों के देर से आने के कारण ग्यारह बजे शुरू होकर शाम पांच बजे तक चला।इस दौरान फाटक को बंद कर दिया गया था। यहां से पैदल व साइकिल से आने व जाने वाले लोगों को भी परेशानी हुई। कुछ युवक तो साइकिल को सिर से ऊपर उठाकर लेकर निगल गए।रेलवे की निर्माण शाखा के कनिष्ठ अभियंता सुमित कुमार ने बताया कि रेलवे के फाटक के पास पटरियों की मरम्मत का काम किया गया है। शाम पांच तक काम किया गया लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। अब रविवार को भी काम किया जाएगा। सुबह दस बजे काम शुरू किया जाएगा।