फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   The police station's cyber team facilitated the recovery of 10 lakh for a businessman.

Muzaffarnagar News: थाना साइबर टीम ने कारोबारी के खाते में वापस कराए 10 लाख रुपये

Sun, 06 Sep 2026 11:47 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
The police station's cyber team facilitated the recovery of 10 lakh for a businessman.
- साइबर अपराधी ने दो करोड़ रुपये खाते से कर लिए थे ट्रांसफर
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। थाना साइबर टीम ने मोबाइल हैक कर एक कंपनी के संचालक के खाते से ट्रांसफर किए गए दो करोड़ रुपये में से दस लाख रुपये और खाते में वापस करा दिए है। एक करोड़ चार लाख रुपये पूर्व में खाते में वापस करा दिए थे।



एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि कुशाग्र अग्रवाल नई मंडी पटेल नगर निवासी है। वह फ्यूचर मोबाइल एलएलपी कंपनी में साझेदार है। उन्होंने 20 जुलाई को थाना साइबर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके नाम एवं फोटो का दुरुपयोग करते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से उनके अकाउंटेंट से संपर्क कर साइबर अपराधी ने धोखाधड़ी से उनके एसबीआई बैंक खाते से 2 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर कर ली थी।
विज्ञापन


इसकी जांच साइबर थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह को सौंपी थी। साइबर थाना टीम ने 2 करोड़ रुपये की धनराशि में से एक करोड़ 23 लाख रुपये दो दर्जन से अधिक बैंक खातों में होल्ड करा दी थी। इस धनराशि में से दो अगस्त को एक करोड़ चार लाख की धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई गई थी। अब दस लाख रुपये और पीड़ित के खाते में वापस कराए गए है।
विज्ञापन
विज्ञापन


एसपी क्राइम ने बताया कि होल्ड कराई धनराशि में से कारोबारी को जल्द ही 9 लाख रुपये भी वापस कराए जाएंगे। साइबर थाना टीम कार्रवाई में लगी है।

---
यह बरतें सावधानी-
लालच में आकर किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।

अपना खाता संख्या, पिन, ओटीपी, सीवीवी नंबर आदि किसी के साथ साझा न करें।

साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें अथवा मुजफ्फरनगर साइबर सेल 9454401617 या निकटतम थाने की साइबर हेल्प सेंटर से संपर्क करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed