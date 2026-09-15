Muzaffarnagar News: थाने पहुंचकर बोले छात्र- दाखिला नहीं दे रहा कॉलेज, भविष्य चौपट हो जाएगा

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-प्राचार्य ने कहा-पुलिस ने कॉलेज पहुंचकरसंवाद न्यूज एजेंसीमवाना। कृषक पीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश न होने और कॉलेज प्रशासन पर फॉर्म जमा करने में टालमटोल करने का आरोप लगाते हुए नाराज कई छात्र-छात्राएं थाने पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी को अपनी समस्या बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन फार्म जमा कराने में चक्कर कटा रहा है। उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा। उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। छात्रों की शिकायत के बाद पुलिस कॉलेज पहुंची। कार्यवाहक प्राचार्य द्वारा लिपिक को फार्म जमा करने के आदेश दिए गए। इसके बाद मामला शांत हुआ।कृषक पीजी कालेज के दो दर्जन के आसपास छात्र छात्राएं मंगलवार को थाने पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी से मिलकर लिखित में शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि कॉलेज के प्राचार्य और ऑपरेटर जान-बूझकर उनका प्रवेश रोक रहे हैं। उन्होंने स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए नियमानुसार सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है। आवेदन कर दिया है लेकिन इसके बाद भी उन्हें प्रवेश देने में परेशान किया जा रहा है।प्राचार्य और ऑपरेटर एक-दूसरे पर बात टाल रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें चक्कर कटाए जा रहे हैं। यदि प्रवेश नहीं मिला तो उनका शैक्षणिक भविष्य खराब हो जाएगा। छात्रों ने पुलिस ने भविष्य का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की। छात्रों की शिकायत के बाद थाना प्रभारी ने पुलिस को कॉलेज में भेजा गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनके प्रवेश फॉर्म जमा कर लिए जाएंगे, जिसके बाद मामला शांत हुआ। थाना प्रभारी से मिलने वालों में से मिलने वाले छात्रों में अशोक कुमार, आकाश कुमार, नितिश कुमार, सुधीर कुमार, रवि, आशीष, लोकेंद्र, अजीत, कविता, राधिका रानी आदि थे।वर्जनकार्यवाहक प्राचार्य विमलेश मिश्रा ने बताया कि उनके स्तर से किसी को परेशान नहीं किया जा रहा था। कॉलेज का लिपिक अड़चन डाल रहा था। इसी वजह से छात्र नाराज थे। उन्होंने लिपिक को सभी के फार्म जमा करने के आदेश दे दिए हैं। उससे कहा गया है कि छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। नियमानुसार जो छात्र प्रवेश के लिए पात्रता पूरी करते हैं उनका प्रवेश होना चाहिए।