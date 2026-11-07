Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Slow-paced widening of A-to-Z Road causing commuting difficulties

Muzaffarnagar News: एटूजेड रोड का धीमी गति से चल रहा चौड़ीकरण, आवागमन में हो रही दिक्कत

Sat, 07 Nov 2026 11:56 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Slow-paced widening of A-to-Z Road causing commuting difficulties
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। एटूजेड रोड के डिवाइडर की चौड़ाई कम कर मार्ग को चौड़ा करने का काम शुरू कराया गया। काम शुरू हुआ लेकिन चौड़ीकरण की गति धीमी होने के कारण लोगों को समस्या हो रही है।
दो वर्ष पहले एमडीए बोर्ड बैठक में एटूजेड रोड की चौड़ाई 25 मीटर बढ़ाए जाने पर सहमति बनी थी। तत्कालीन मंडलायुक्त भास्कर यशोद के निर्देश पर चौड़ीकरण की कवायद शुरू हो गई थी। जिसके बाद एमडीए ने सड़क के दोनों ओर भूमि अधिग्रहण की कवायद शुरू की थी। लेकिन कराए गए सर्वे में सामने आया था कि करीब 1.8 किमी. लंबी सड़क के दोनों ओर 70 से अधिक स्थानों पर या तो भवनों का निर्माण कराया गया है, अथवा अतिक्रमण किया गया है।
विज्ञापन

जिस पर भूमि अधिग्रहण कर सड़क चौड़ा करने के विचार को त्याग दिया गया था। छह माह पहले डीएम उमेश मिश्रा की मौजूदगी में हुई विकास संबंधी बैठक के दौरान तय हुआ था कि सड़क के मध्य में स्थित डिवाइडर तोड़कर पतला कर दोनों ओर से सड़क चौड़ी कर दी जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका निर्माण विभाग को सौंपी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पालिका के सहायक अभियंता नेपाल सिंह ने बताया कि एटूजेड रोड का चौड़ीकरण कर निर्माण कराया जा रहा है। बताया कि डिवाइडर से दोनों ओर सड़कों के निर्माण के लिए 1.93 करोड़ के अलग-अलग टेंडर छोड़े गए हैं। फिलहाल डिवाइडर तोड़ दिया गया है। शीघ्र ही दोनों ओर की सड़कों का निर्माण शुरू किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed