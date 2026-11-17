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रविवार को शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। लोगों की आंखों में जलन महसूस हुई थी। जबकि सांस और अस्थमा रोगियों की हालत वायु प्रदूषण के कारण बिगड़ने लगी थी। लेकिन सोमवार को लोगों को थोड़ा राहत मिली। हालांकि सुबह के समय वायु प्रदूषण का स्तर अधिक रहने से (एक्यूआई-224) लोगों को खराब हवा का सामना करना पड़ा।वहीं, शाम के समय एक्यूआई में गिरावट आने से हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। इससे अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को कुछ राहत मिली। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रणअधिकारी डॉ. गीतेश चंद्रा का कहना है कि मौसम और हवा की गति में बदलाव के चलते प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. योगेंद्र त्रिखा का कहना है कि सांस के रोगियों और बुजुर्गों को वायु प्रदूषण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।