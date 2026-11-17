Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:06 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:06 AM IST
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किसान पंचायत
सिसौली : किसान भवन पर भाकियू टिकैत की पंचायत दोपहर 12 बजे से।
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कबड्डी ट्रायल
शहर : चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रायल दोपहर 03 बजे से।
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श्री मद्भागवत कथा
शहर : दक्षिणी कृष्णापुरी स्थित सर्वोदय धर्मशाला में श्री मद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
शहर : परिक्रमा मार्ग स्थित रघु विहार में श्रीमदभागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
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मेहंदी उत्सव
शहर : भरतिया कॉलोनी स्थित श्री खाटूश्याम मंदिर में मेहंदी उत्सव शाम 04 बजे से।
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सिसौली : किसान भवन पर भाकियू टिकैत की पंचायत दोपहर 12 बजे से।
कबड्डी ट्रायल
शहर : चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रायल दोपहर 03 बजे से।
श्री मद्भागवत कथा
शहर : दक्षिणी कृष्णापुरी स्थित सर्वोदय धर्मशाला में श्री मद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
शहर : परिक्रमा मार्ग स्थित रघु विहार में श्रीमदभागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
मेहंदी उत्सव
शहर : भरतिया कॉलोनी स्थित श्री खाटूश्याम मंदिर में मेहंदी उत्सव शाम 04 बजे से।