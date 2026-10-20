मुजफ्फरनगर: पत्नी की हत्या कर पति ने खाया जहर, दो दिन पहले ही समझौता होने पर घर लौटी थी दीपा

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मंसूरपुर क्षेत्र के गांव नोना में दीपा (28) की हत्या कर उसके पति सैलून संचालक दिनेश कुमार ने जहरीला पदार्थ खा लिया। गले पर निशान मिलने के बाद मायके पक्ष के लोगों को शक हुआ। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह स्पष्ट नहीं होने के कारण विसरा प्रिजर्व किया गया है।

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पति के अलावा सास, ससुर और जेठ के खिलाफ दहेज के लिए हत्या की तहरीर दी गई है। अंतिम संस्कार के लिए ससुराल और मायके पक्ष के लोगों के बीच तनाव हो गया। पुलिस की मौजूदगी में शव को मायके पक्ष के सुपुर्द किया गया।



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गांव नोना निवासी बंगलूरू में सैलून संचालक दिनेश की शादी 2021 में गांव बोपाड़ा की रहने वाली दीपा के साथ हुई थी। पिछले एक साल से पति-पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा था। कई महीने से दीपा अपनी बड़ी बहन पूनम के पास गांव जोहरा में रह रही थी।



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इसके बाद दिनेश बंगलूरू से गांव लौट आया। दो दिन पहले ही पारिवारिक समझौते के चलते दीपा अपने पति के साथ ससुराल नोना लौट आई थी। रविवार रात पति-पत्नी के बीच फिर झगड़ा हुआ। सोमवार तड़के पांच बजे पुलिस को दंपती के जहरीला पदार्थ खाने की जानकारी दी गई।



पुलिस मौके पर पहुंची तो दीपा बेसुध थी और दिनेश चीख रहा था। पुलिस दोनों को लेकर बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां महिला को मृत घोषित किया गया। दिनेश को अपोलो दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया।

