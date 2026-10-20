Muzaffarnagar News: आधा घंटा नहीं खुला दरवाजा तो बुलाई पुलिस

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शुरूआती जांच में सामने आया कि छात्रा सोमवार सुबह से ही बेचैन थी। गुरुग्राम की दूसरी छात्रा के साथ शगुन रूम शेयर करती थी। सहपाठी उपस्थिति दर्ज कराने चली गई लेकिन शगुन ने कमरा बंद कर आत्महत्या कर ली। विज्ञापन

गमजदा सहपाठी छात्रा से भी जानकारी ली गई है लेकिन अभी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। सीओ खतौली रुपाली राय ने बताया कि मृतका के शव को कब्जे में लिया गया। शुरूआती जांच में सामने आया कि छात्रा सोमवार सुबह से ही बेचैन थी। गुरुग्राम की दूसरी छात्रा के साथ शगुन रूम शेयर करती थी। सहपाठी उपस्थिति दर्ज कराने चली गई लेकिन शगुन ने कमरा बंद कर आत्महत्या कर ली।गमजदा सहपाठी छात्रा से भी जानकारी ली गई है लेकिन अभी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। सीओ खतौली रुपाली राय ने बताया कि मृतका के शव को कब्जे में लिया गया।

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मंसूरपुर। बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में छात्रा शगुन सैनी की आत्महत्या के मामले में देर रात एसपी सिटी अमृत जैन मौके पर पहुंची। उनकी निगरानी में फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया। वजह के खुलासे में मोबाइल अहम कड़ी साबित होगा। पुलिस और कॉलेज प्रबंधन परिजनों का इंतजार कर रहा है।