फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   When the door didn't open for half an hour, the police were called.

Muzaffarnagar News: आधा घंटा नहीं खुला दरवाजा तो बुलाई पुलिस

Tue, 20 Oct 2026 01:37 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
When the door didn't open for half an hour, the police were called.
मंसूरपुर। बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में छात्रा शगुन सैनी की आत्महत्या के मामले में देर रात एसपी सिटी अमृत जैन मौके पर पहुंची। उनकी निगरानी में फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया। वजह के खुलासे में मोबाइल अहम कड़ी साबित होगा। पुलिस और कॉलेज प्रबंधन परिजनों का इंतजार कर रहा है।
विज्ञापन

शुरूआती जांच में सामने आया कि छात्रा सोमवार सुबह से ही बेचैन थी। गुरुग्राम की दूसरी छात्रा के साथ शगुन रूम शेयर करती थी। सहपाठी उपस्थिति दर्ज कराने चली गई लेकिन शगुन ने कमरा बंद कर आत्महत्या कर ली।
विज्ञापन

गमजदा सहपाठी छात्रा से भी जानकारी ली गई है लेकिन अभी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। सीओ खतौली रुपाली राय ने बताया कि मृतका के शव को कब्जे में लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed