मुजफ्फरनगर: रामपुर तिराहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी हेड कांस्टेबल का निधन, अलीगढ़ में ली अंतिम सांस

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रामपुर तिराहा कांड में लूट, सामूहिक दुष्कर्म और छेड़छाड़ का आरोपी बनाए गए हेड कांस्टेबल बृजेश कुमार की बीमारी के कारण अलीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई। वह मूल रूप से सैफई के रहने वाले थे। परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। प्रकरण की अदालत में सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

एक अक्तूबर 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे। देर रात रामपुर तिराहा पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। आंदोलनकारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी।



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सीबीआई ने मामले की जांच की और पुलिसकर्मियों व अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज कराए थे। सीबीआई बनाम राधा मोहन द्विवेदी पत्रावली में दिवंगत बृजेश कुमार को तत्कालीन एसओ मंसूरपुर राधा मोहन द्विवेदी के साथ आरोपी बनाया था। इस प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-9 में चल रही है। अधिवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि हेड कांस्टेबल को बीमारी के चलते अलीगढ़ में ही भर्ती कराया गया था लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका है।



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