मुजफ्फरनगर: डेढ़ साल में ही अमीर आलम और नवाजिश आलम ने छोड़ी आसपा, बोले- नहीं मिल रहा था सम्मान

रालोद में रहते हुए टिकट के लिए किया था दावा

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अमीर आलम और नवाजिश आलम ने मुजफ्फरनगर और शामली की अलग-अलग सीटों से टिकट के लिए दावा किया था। हालांकि, रालोद की ओर से उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया गया।



डेढ़ साल बाद फिर बदला राजनीतिक ठिकाना

रालोद में करीब आठ साल रहने के बाद अमीर आलम और नवाजिश आलम ने दो फरवरी 2025 को आसपा का रुख किया था। अब करीब डेढ़ साल बाद दोनों ने आसपा भी छोड़ दी है। नवाजिश आलम के अनुसार, पार्टी में उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिल रहा था।