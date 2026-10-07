फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   History-sheeter with a bounty on his head injured in an encounter.

Muzaffarnagar News: मुठभेड़ में इनामी हिस्ट्रीशीटर घायल

Wed, 07 Oct 2026 01:16 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
History-sheeter with a bounty on his head injured in an encounter.
मुजफ्फरनगर। थाना नई मंडी पुलिस ने सिसौना रोड पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर नई मंडी थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं और वह छह मामलों में वांछित चल रहा था।
विज्ञापन

सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने पुलिस ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सोमवार देर रात बागोवाली चौकी क्षेत्र में सिसौना रोड पर चेकिंग के दौरान मुखबिर से इनामी आरोपी के बाइक से आने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने सिसौना पुलिया के पास चेकिंग शुरू की। इसी दौरान बाइक सवार संदिग्ध को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह पुलिस को देखकर कच्चे रजवाहे की ओर भागने लगा।
विज्ञापन

कुछ दूरी पर कच्चे और ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। आरोपी बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पकड़े गए आरोपी की पहचान शादाब उर्फ कलीम निवासी सराफत कॉलोनी खतौली, हाल निवासी सिकंदरपुर, भगवानपुर हरिद्वार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा और दो खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की पैशन प्रो बाइक बरामद करने का दावा किया है।

पुलिस के मुताबिक शादाब के खिलाफ नई मंडी, खतौली, रतनपुरी, मंसूरपुर और नागल थानों में चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में 17 मुकदमे दर्ज हैं। प्रभारी निरीक्षक थाना नई मंडी आनंद देव मिश्रा शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed