यूपी: सांसद हरेंद्र मलिक हाउस अरेस्ट, बोले- देश में अघोषित आपातकाल; दिल्ली प्रदर्शन में जाने से रोका

मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक को सोमवार को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया। उन्हें दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जाने से रोका गया। कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए हरेंद्र मलिक ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है। बाद में वह पुलिस निगरानी में बड़ौत में एक तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए।

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