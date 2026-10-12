यूपी: सांसद हरेंद्र मलिक हाउस अरेस्ट, बोले- देश में अघोषित आपातकाल; दिल्ली प्रदर्शन में जाने से रोका
मुजफ्फरनगर में सपा सांसद हरेंद्र मलिक को सोमवार को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया। उन्हें दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने से रोका गया। मलिक ने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए देश में अघोषित आपातकाल होने की बात कही।
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मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक को सोमवार को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया। उन्हें दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जाने से रोका गया। कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए हरेंद्र मलिक ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है। बाद में वह पुलिस निगरानी में बड़ौत में एक तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए।
आवास पर भारी पुलिस बल तैनात
हरेंद्र मलिक को हाउस अरेस्ट करने के दौरान उनके आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सीओ सदर सुनील कुमार, सीओ मंडी राजू कुमार साव समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने उन्हें दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जाने से रोका।
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‘देश में अघोषित आपातकाल’, कार्रवाई पर जताई नाराजगी
कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “खाता न बही, जो यह कह रहे हैं वही सही।” उन्होंने अधिकारियों से कानून अपने हाथ में न लेने की बात कही और कहा कि जनता सब जानती है।
पुलिस निगरानी में बड़ौत के लिए रवाना हुए
हाउस अरेस्ट की कार्रवाई के बाद हरेंद्र मलिक पुलिस निगरानी में बड़ौत में आयोजित तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए।