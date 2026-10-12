मेरठ: सीजेपी के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे, कमिश्नरी पर नारेबाजी; दिल्ली पुलिस के समर्थन में आए छात्र

मेरठ में सोमवार को एनएएस कॉलेज और मेरठ कॉलेज के छात्रों ने कमिश्नरी चौराहे पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के विरोध में नारेबाजी की। छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP की ओर से किए गए प्रदर्शन का विरोध जताते हुए दिल्ली पुलिस के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन में कुशाल गिरी, अंकित, मन्नू, पंडित प्रशांत, आशु, रजत और मोनू समेत कई छात्र मौजूद रहे।

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कमिश्नरी चौराहे पर जुटे छात्र

सोमवार को NAS कॉलेज और मेरठ कॉलेज के छात्र कमिश्नरी चौराहे पर एकत्र हुए। यहां उन्होंने CJP के विरोध में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की।



दिल्ली पुलिस के समर्थन में लगाए नारे

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन का विरोध जताया। उन्होंने दिल्ली पुलिस के समर्थन में भी नारे लगाए।



कई छात्र प्रदर्शन में हुए शामिल

प्रदर्शन में कुशाल गिरी, अंकित, मन्नू, पंडित प्रशांत, आशु, रजत और मोनू समेत कई छात्र मौजूद रहे।