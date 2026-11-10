Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Former minister Balyan met with the victim's family in Titawi.

Muzaffarnagar News: तितावी में पीड़ित परिवार से मिले पूर्व मंत्री बालियान

Tue, 10 Nov 2026 12:41 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
Former minister Balyan met with the victim's family in Titawi.
फोटो
विज्ञापन


तितावी। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान सोमवार को राखी गढ़ी गांव के लोगों से मिलने के लिए तितावी थाने पहुंचे। परिवार के सदस्यों को ढाढ़स बंधाया। साथ ही डीएम उमेश मिश्रा, सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया और एसएसपी सूरज कुमार राय से बात कर परिवारों की हर संभव सहायता के लिए कहा गया। संवाद

राज्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को बंधाया ढाढ़स

मुजफ्फरनगर। कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल दो बार पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। पहले वह परिजनों के आने से पहले गए और इसके बाद दोपहर में दोबारा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से वार्ता कर मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने का अनुरोध किया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट दीपक कुमार पाल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार सदर मो. रिजवान को आवश्यक कार्रवाई तेजी से पूरी कराने के निर्देश भी दिए।
विज्ञापन


इनसेट

पुलिस-प्रशासन ने इस तरह बनाई व्यवस्था

मुजफ्फरनगर। हादसे के बाद एसपी देहात अक्षय संजय महाड़ीक घटनास्थल पर पहुंचे। एसएसपी सूरज कुमार राय ने पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचकर जानकारी ली। डीएम उमेश मिश्रा ने नायब तहसीलदार मोहम्मद रिजवान को भेजा। इसके अलावा सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया और एसडीएम सदर भी पोस्टमार्टम हाउस गए। सीएमओ ने बताया कि डॉक्टरों की दो सदस्यीय टीम ने पोस्टमार्टम किए हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed