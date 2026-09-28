Muzaffarnagar News: गोली मारकर किसान की हत्या, जंगल में पड़ा मिला शव

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किसान प्रवीण बाइक पर सवार होकर अंबरपुर से अपने गांव रायपुर नंगली आ रहे था। दोपहर करीब डेढ़ बजे अंबरपुर व मथेड़ी के बीच रास्ते में प्रवीण का गोली लगा शव पड़ा मिला। मौके पर उनकी बाइक भी पड़ी मिली।शव पड़ा देखकर घटना की सूचना किसी ग्रामीण ने अंबरपुर गांव प्रशासक को दी। उन्होंने रतनपुरी पुलिस को बताया। सूचना पर रतनपुरी थाना प्रभारी महावीर सिंह चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी पाकर गांव के लोग व परिजन भी मौके पर पहुंच गए। प्रवीण का मोबाइल फोन भी उसके पास से मिला है। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेज दिया।पुलिस के अनुसार प्रवीण के सिर के पीछे की तरफ एवं छाती में गोली का निशान मिला है। एसपी देहात अक्षय संजय महाडीक व सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट, फोरेंसिक टीम के अतिरिक्त सर्विलांस टीम ने पहुंचकर साक्ष्य संकलन किए। अभी तहरीर नहीं दी गई है।वर्जन-किसान की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या की है। फिलहाल अभी कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस की तीन टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। - अक्षय संजय महाडीक, एसपी देहातबारह बजे घर से गया था प्रवीणरतनपुरी। परिजनों ने किसी भी प्रकार की रंजिश से होने से इन्कार किया है। परिजनों ने बताया कि युवक दोपहर करीब 12 बजे बाइक पर घर से निकला था। वह किसी को कुछ बताकर नहीं गया था। दोपहर बाद उसकी हत्या होने की सूचना मिली।दो भाइयों में सबसे बड़ा थाप्रवीण दो भाइयों में बड़ा था। उसका छोटा भाई प्रमोद अपनी पत्नी व बच्चों सहित पिछले करीब 12 साल से अपने मामा के यहां शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव शाहडब्बर में रहता है। उसकी दो बड़ी बहनें शादीशुदा हैं। माता-पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। प्रवीण कुछ माह पहले तक एक सरकारी निर्माण कराने वाले ठेकेदार के पास काम करता था। वर्तमान में वह घर पर ही खेती कर परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा व बेटी हैं।मोबाइल से आरोपियों की तलाशपुलिस को प्रवीण का मोबाइल उसके पास पड़ा मिला है। पुलिस ने उसे कब्जे में लिया है। मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही हैं। ताकि आरोपियों के बारे में कोई सुराग मिल सके।