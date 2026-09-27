Muzaffarnagar News: छपार में आज तहसील स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता

विज्ञापन

छपार। बरला इंटर कॉलेज में सोमवार को तहसील स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होगा। अंडर-19 और अंडर-17 बालक वर्ग के छात्र हिस्सा लेंगे। जनता जनार्दन इंटर कॉलेज बसेड़ा के शारीरिक शिक्षक विपिन त्यागी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता सोमवार को बरला इंटर कॉलेज में आयोजित होगी। इसमें मुजफ्फरनगर की खतौली, बुढ़ाना, जानसठ और सदर तहसील के कॉलेज भाग लेंगे। अंडर-19 बालक वर्ग के छात्र इसमें प्रतिभाग करेंगे। साथ ही, अंडर-17 बालक वर्ग के छात्र भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे। संवाद