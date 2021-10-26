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Muzaffarnagar News: दूधली में हाइटेंशन तारों की चपेट में आकर किसान झुलसा

Fri, 28 Aug 2026 01:41 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:41 AM IST
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Farmer gets scorched after coming in contact with high tension wires in Dudhli
चरथावल। दूधली में खेत में स्प्रे करते समय किसान संदीप हाइटेंशन तारों की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। भारतीय किसान यूनियन सेवक के जिलाध्यक्ष शोभित पुंडीर ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
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संदीप के खेत में तार काफी नीचे थे, जिससे खेती में हमेशा खतरा बना रहता था। दो साल पहले भी ढीले तारों से फसल जल गई थी। किसान ने कई बार निगम से तारों को ऊंचा कराने का अनुरोध किया, पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बृहस्पतिवार सुबह संदीप ने दूधली बिजलीघर पर शटडाउन के लिए फोन किया, लेकिन कर्मचारी बेपरवाह रहे। करंट प्रवाहित होने के बावजूद, बारिश की आशंका में किसान ने स्प्रे शुरू किया और तारों की चपेट में आ गया। उसे सीएचसी से हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां निजी हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा है। किसान नेता शोभित पुंडीर ने लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई और तारों को सही न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
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