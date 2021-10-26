Muzaffarnagar News: किसान ने स्वीट कॉर्न से छह माह में कमाए 1.20 लाख रुपये प्रति एकड़
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:33 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:33 AM IST
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मोरना। अथाई गांव के किसान जितेंद्र सैनी ने पारंपरिक खेती छोड़कर स्वीट कॉर्न की खेती में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने मात्र छह महीने में स्वीट कॉर्न की दो फसलें लेकर प्रति एकड़ 1.20 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है। यह सफलता क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बनी है।
जितेंद्र सैनी के अनुसार, स्वीट कॉर्न की एक फसल तीन महीने में तैयार हो जाती है। उन्हें प्रति एकड़ लगभग 50 क्विंटल का उत्पादन मिलता है। बाजार में इस समय स्वीट कॉर्न का भाव 1,800 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। इस हिसाब से एक फसल से प्रति एकड़ 90,000 रुपये की कुल आमदनी होती है। इसमें से 30,000 रुपये प्रति एकड़ की लागत घटाई जाती है। इस प्रकार, एक फसल से 60,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा बचता है। छह माह में दो फसल चक्र अपनाकर उन्होंने कुल 1,20,000 रुपये की बचत की है।
अथाई गांव में तैयार भुट्टे की मंडियों में भारी मांग है। यह दिल्ली, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर भेजा जाता है। जितेंद्र सैनी को उनके परिजन और सहयोगी इस खेती में पूरा सहयोग करते हैं। इन सहयोगियों में अर्जुन, उर्मिला, अरविंद, रविंद्र और बिंदर शामिल हैं। कम समय और कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली यह खेती नकदी फसलों का बेहतर विकल्प है।
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जितेंद्र सैनी के अनुसार, स्वीट कॉर्न की एक फसल तीन महीने में तैयार हो जाती है। उन्हें प्रति एकड़ लगभग 50 क्विंटल का उत्पादन मिलता है। बाजार में इस समय स्वीट कॉर्न का भाव 1,800 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। इस हिसाब से एक फसल से प्रति एकड़ 90,000 रुपये की कुल आमदनी होती है। इसमें से 30,000 रुपये प्रति एकड़ की लागत घटाई जाती है। इस प्रकार, एक फसल से 60,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा बचता है। छह माह में दो फसल चक्र अपनाकर उन्होंने कुल 1,20,000 रुपये की बचत की है।
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अथाई गांव में तैयार भुट्टे की मंडियों में भारी मांग है। यह दिल्ली, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर भेजा जाता है। जितेंद्र सैनी को उनके परिजन और सहयोगी इस खेती में पूरा सहयोग करते हैं। इन सहयोगियों में अर्जुन, उर्मिला, अरविंद, रविंद्र और बिंदर शामिल हैं। कम समय और कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली यह खेती नकदी फसलों का बेहतर विकल्प है।
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