Muzaffarnagar News: किसान ने स्वीट कॉर्न से छह माह में कमाए 1.20 लाख रुपये प्रति एकड़

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जितेंद्र सैनी के अनुसार, स्वीट कॉर्न की एक फसल तीन महीने में तैयार हो जाती है। उन्हें प्रति एकड़ लगभग 50 क्विंटल का उत्पादन मिलता है। बाजार में इस समय स्वीट कॉर्न का भाव 1,800 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। इस हिसाब से एक फसल से प्रति एकड़ 90,000 रुपये की कुल आमदनी होती है। इसमें से 30,000 रुपये प्रति एकड़ की लागत घटाई जाती है। इस प्रकार, एक फसल से 60,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा बचता है। छह माह में दो फसल चक्र अपनाकर उन्होंने कुल 1,20,000 रुपये की बचत की है।अथाई गांव में तैयार भुट्टे की मंडियों में भारी मांग है। यह दिल्ली, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर भेजा जाता है। जितेंद्र सैनी को उनके परिजन और सहयोगी इस खेती में पूरा सहयोग करते हैं। इन सहयोगियों में अर्जुन, उर्मिला, अरविंद, रविंद्र और बिंदर शामिल हैं। कम समय और कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली यह खेती नकदी फसलों का बेहतर विकल्प है।