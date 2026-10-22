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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Even after a month, the police have not been able to catch the thieves.

Muzaffarnagar News: एक महीने बाद भी चोरों को नहीं पकड़ पाई पुलिस

Thu, 22 Oct 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:55 PM IST
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Even after a month, the police have not been able to catch the thieves.
ककरौली। क्षेत्र के बेहड़ा सादात गांव में बिजनौर मार्ग निवासी हाजी शरीफ के घर से 18 सितंबर की रात अज्ञात चोरों ने उनके बंद पड़े मकान के ताले तोड़कर कमरे में रखे दो छोटे संदूक चोरी कर लिए थे। पीड़ित ने बताया कि संदूकों में मकान निर्माण के लिए जुटाई गई आठ लाख रुपये की नकदी व करीब दो लाख रुपए के आभूषण रखे थे। पुलिस को अगले दिन चोरी किए गए संदूक मकान से कुछ दूर स्थित ईख के खेत में पड़े मिले थे। उनमें से नकदी व आभूषण गायब थे। पीड़ित ने बताया कि अभी तक चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। विवेचक उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह का कहना है कि जांच की जा रही है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। संवाद
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