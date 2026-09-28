Muzaffarnagar News: आवारा कुत्ते का हमला, बच्चा घायल
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:22 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:22 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बुढ़ाना। सफीपुर पट्टी की ग्रीन कॉलोनी में रविवार रात आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेल रहे पांच वर्षीय बच्चे शान पर हमला कर दिया। घायल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया गया।
माजिद का पुत्र शान (05) अपने मकान के सामने खेल रहा था। इसी दौरान अचानक एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला बोल दिया। कुत्ते के हमले से बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और कॉलोनी के लोग मौके पर एकत्र हो गए।
उन्होंने तुरंत घायल को कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सीएचसी प्रभारी डॉ. प्रणव तेवतिया का कहना है कि एंटी रैबीज का इंजेक्शन लगाकर बच्चे की छुट्टी कर दी गई है। उधर, मौके पर इकट्ठी हुई भीड़ ने लाठी-डंडों से हमला कर आवारा कुत्ते को मार डाला।
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बुढ़ाना। सफीपुर पट्टी की ग्रीन कॉलोनी में रविवार रात आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेल रहे पांच वर्षीय बच्चे शान पर हमला कर दिया। घायल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया गया।
माजिद का पुत्र शान (05) अपने मकान के सामने खेल रहा था। इसी दौरान अचानक एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला बोल दिया। कुत्ते के हमले से बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और कॉलोनी के लोग मौके पर एकत्र हो गए।
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उन्होंने तुरंत घायल को कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सीएचसी प्रभारी डॉ. प्रणव तेवतिया का कहना है कि एंटी रैबीज का इंजेक्शन लगाकर बच्चे की छुट्टी कर दी गई है। उधर, मौके पर इकट्ठी हुई भीड़ ने लाठी-डंडों से हमला कर आवारा कुत्ते को मार डाला।
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