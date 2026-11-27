Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:48 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:48 AM IST
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योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से महिला योग शिविर जीसी पब्लिक स्कूल नई मंडी में सुबह 08 बजे से।
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महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम
शहर : नवरंगिनी फाउंडेशन का महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम राजकीय पुस्तकालय में दोपहर 03 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
शहर : परिक्रमा मार्ग स्थित वसुंधरा रेजीडेंसी की पार्क वाली गली में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
मोरना : शुकतीर्थ स्थित शुकदेव आश्रम के भागवत भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
विज्ञापन
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से महिला योग शिविर जीसी पब्लिक स्कूल नई मंडी में सुबह 08 बजे से।
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम
शहर : नवरंगिनी फाउंडेशन का महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम राजकीय पुस्तकालय में दोपहर 03 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
शहर : परिक्रमा मार्ग स्थित वसुंधरा रेजीडेंसी की पार्क वाली गली में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
मोरना : शुकतीर्थ स्थित शुकदेव आश्रम के भागवत भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।