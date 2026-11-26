Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:17 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:17 AM IST
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एक स्वर एक संविधान
शहर : आर्य समाज रोड स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में एक स्वर एक संविधान कार्यक्रम सुबह 08:50 बजे से।
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संविधान दिवस
शहर : कूकड़ा के रविदास मंदिर में संविधान दिवस कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
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बैठक
शहर : श्रीकृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार की बैठक केशोदास बाग में दोपहर 01 बजे से ।
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संकीर्तन
शहर : शहर के नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में संकीर्तन दोपहर 03 बजे।
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श्रीमद्भागवत कथा
शहर : परिक्रमा मार्ग स्थित पार्क वाली गली वसुंधरा रेजीडेंसी में कथा व्यास गंगोतरी तिवारी मृदुल महाराज की कथा दोपहर 03 बजे से।
मोरना : शुकदेव आश्रम स्थित गीता भवन में कथा व्यास अचल शास्त्री की श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
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शहर : आर्य समाज रोड स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में एक स्वर एक संविधान कार्यक्रम सुबह 08:50 बजे से।
संविधान दिवस
शहर : कूकड़ा के रविदास मंदिर में संविधान दिवस कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
बैठक
शहर : श्रीकृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार की बैठक केशोदास बाग में दोपहर 01 बजे से ।
संकीर्तन
शहर : शहर के नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में संकीर्तन दोपहर 03 बजे।
श्रीमद्भागवत कथा
शहर : परिक्रमा मार्ग स्थित पार्क वाली गली वसुंधरा रेजीडेंसी में कथा व्यास गंगोतरी तिवारी मृदुल महाराज की कथा दोपहर 03 बजे से।
मोरना : शुकदेव आश्रम स्थित गीता भवन में कथा व्यास अचल शास्त्री की श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।