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शहर : आर्य समाज रोड स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में एक स्वर एक संविधान कार्यक्रम सुबह 08:50 बजे से।

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संविधान दिवस

शहर : कूकड़ा के रविदास मंदिर में संविधान दिवस कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।

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बैठक

शहर : श्रीकृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार की बैठक केशोदास बाग में दोपहर 01 बजे से ।

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संकीर्तन

शहर : शहर के नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में संकीर्तन दोपहर 03 बजे।

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श्रीमद्भागवत कथा

शहर : परिक्रमा मार्ग स्थित पार्क वाली गली वसुंधरा रेजीडेंसी में कथा व्यास गंगोतरी तिवारी मृदुल महाराज की कथा दोपहर 03 बजे से।

मोरना : शुकदेव आश्रम स्थित गीता भवन में कथा व्यास अचल शास्त्री की श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।

एक स्वर एक संविधान