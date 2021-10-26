Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : आर्य समाज रोड स्थित डीएवी कॉलेज में कला प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से।

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पेराई सत्र पर हवन

बुढ़ाना : चीनी मिल भैसाना में नए पेराई सत्र पर हवन सुबह 10 बजे से।

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शिक्षकों की बैठक

शहर : महाविद्यालय शिक्षक महासंघ की कलेक्ट्रेट में बैठक दोपहर 12 बजे से।

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संकीर्तन

शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में संकीर्तन दोपहर 03 बजे से।

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गीता पाठ

शहर : श्रीकृष्ण जीओ गीता परिवार की ओर से संकीर्तन रेलवे रोड स्थित मंदिर में शाम 04 बजे से।

कला प्रदर्शनी