Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:18 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:18 AM IST
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योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से एसडी मार्केट में योग शिविर सुबह 10 बजे से।
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रोवर-रेंजर शिविर
शहर : आर्य समाज रोड स्थित डीएवी महाविद्यालय में रोवर-रेंजर शिविर सुबह 10 बजे से।
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खो-खो प्रतियोगिता
शहर: सदर तहसील स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता दीपचंद ग्रेन चैंबर स्कूल में सुबह 10 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ स्थित शुकदेव आश्रम में श्रीमदभागवत कथा सुबह 10 बजे से।
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किसान बैठक
शहर : शामली रोड स्थित खांजापुर में किसान समिति की बैठक सुबह 11 बजे से।
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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से एसडी मार्केट में योग शिविर सुबह 10 बजे से।
रोवर-रेंजर शिविर
शहर : आर्य समाज रोड स्थित डीएवी महाविद्यालय में रोवर-रेंजर शिविर सुबह 10 बजे से।
खो-खो प्रतियोगिता
शहर: सदर तहसील स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता दीपचंद ग्रेन चैंबर स्कूल में सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ स्थित शुकदेव आश्रम में श्रीमदभागवत कथा सुबह 10 बजे से।
किसान बैठक
शहर : शामली रोड स्थित खांजापुर में किसान समिति की बैठक सुबह 11 बजे से।