Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से एसडी मार्केट में योग शिविर सुबह 10 बजे से।

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रोवर-रेंजर शिविर

शहर : आर्य समाज रोड स्थित डीएवी महाविद्यालय में रोवर-रेंजर शिविर सुबह 10 बजे से।

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खो-खो प्रतियोगिता

शहर: सदर तहसील स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता दीपचंद ग्रेन चैंबर स्कूल में सुबह 10 बजे से।

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श्रीमद्भागवत कथा

मोरना : शुकतीर्थ स्थित शुकदेव आश्रम में श्रीमदभागवत कथा सुबह 10 बजे से।

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किसान बैठक

शहर : शामली रोड स्थित खांजापुर में किसान समिति की बैठक सुबह 11 बजे से।

योग शिविर