Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : कचहरी स्थित श्री सिद्ध सुमनेश्वर महादेव मंदिर में सुंदरकांड सुबह 08 बजे से।

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योग शिविर

शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से नई मंडी योग केंद्र पर योग शिविर सुबह 08 बजे से।

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श्रीमद्भागवत कथा

शहर : रामपुरी स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।

मोरना : शुकतीर्थ स्थित घंटी भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।

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वेद प्रचार समारोह

खतौली : आर्य समाज शिवपुरी में वेद प्रचार समारोह सुबह 10 बजे से।

सुंदरकांड पाठ