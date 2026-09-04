Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:58 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:58 AM IST
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सुंदरकांड पाठ
शहर : कचहरी स्थित श्री सिद्ध सुमनेश्वर महादेव मंदिर में सुंदरकांड सुबह 08 बजे से।
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योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से नई मंडी योग केंद्र पर योग शिविर सुबह 08 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
शहर : रामपुरी स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
मोरना : शुकतीर्थ स्थित घंटी भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
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वेद प्रचार समारोह
खतौली : आर्य समाज शिवपुरी में वेद प्रचार समारोह सुबह 10 बजे से।
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शहर : कचहरी स्थित श्री सिद्ध सुमनेश्वर महादेव मंदिर में सुंदरकांड सुबह 08 बजे से।
योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से नई मंडी योग केंद्र पर योग शिविर सुबह 08 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
शहर : रामपुरी स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
मोरना : शुकतीर्थ स्थित घंटी भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
वेद प्रचार समारोह
खतौली : आर्य समाज शिवपुरी में वेद प्रचार समारोह सुबह 10 बजे से।