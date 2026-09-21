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Muzaffarnagar News: इनामी रहे शाहरुख पठान के भाइयों व पिता पर लूटपाट का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

Mon, 21 Sep 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:55 PM IST
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Case registered against the father and brothers of Shahrukh Pathan who carried a reward on his head for robbery.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मुजफ्फरनगर। मीरापुर में मुठभेड़ में मारे गए खालापार निवासी इनामी बदमाश शाहरुख पठान के भाई दिलनवाज ने अपने पिता जरीफ व दो भाइयों शोएब व निषाद पठान पर उसकी गैर मौजूदगी में घर से सामान लूटने का आरोप लगाया है। एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर खालापार थाना पुलिस ने जांच शुरू की है। पुलिस की जांच में अभी तक कोई घटना से संबंधित तथ्य सामने नहीं आए हैं।



पीड़ित का आरोप है कि कि वह अपने परिवार से अलग रहकर मकान में कपड़े की दुकान करता था। उसका भाई शाहरुख पठान आपराधिक प्रवृत्ति का था। एक वर्ष पहले शाहरुख मुठभेड़ में मारा गया था। शाहरुख की मुखबिरी करने के लिए परिजन उस पर शक करते हैं।
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परिवार वालों ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। साजिश के तहत सहारनपुर निवासी अपनी बहन से वादी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। उसकी गैर मौजूदगी में उसके बंद मकान से पिता, दो भाइयों ने सामान, जेवर व 90 हजार रुपये लूट लिए।
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जांच अधिकारी खालापार थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। अभी तक घटना से संबंधित तथ्य सामने नहीं आया है।
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