मुजफ्फरनगर: जयंत चौधरी नहीं दे रहे मुलाकात का वक्त, ईंट भट्ठा मालिकों में नाराजगी, आवास पर धरने की चेतावनी

सांसदों ने पर्यावरण मंत्री को लिखी चिट्ठी

बालियान के मुताबिक, इसके बाद सांसद राजकुमार सांगवान, भोला सिंह, सुरेंद्र नागर और चंदन चौहान ने पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर समस्याओं के समाधान की सिफारिश की। हरियाणा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने भी इस मामले में सिफारिश की है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी इस विषय में पर्यावरण मंत्री से सिफारिश कर चुके हैं।



जयंत चौधरी से सिफारिश की मांग

बालियान का कहना है कि वह रालोद अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से भी भट्ठा मालिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सिफारिश चाहते हैं। उनका कहना है कि अभी तक उन्हें केंद्रीय मंत्री से मिलने का समय नहीं मिल सका है।



मुलाकात नहीं हुई तो देंगे सांकेतिक धरना

प्रमोद बालियान ने कहा कि यदि उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिला तो वह केंद्रीय मंत्री का ध्यान समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास पर सांकेतिक धरना देंगे। उन्होंने कहा कि भट्ठा मालिकों की समस्याओं के समाधान के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं।