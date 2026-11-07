Muzaffarnagar News: हाईवे पर बोलेरो-वैगनआर की टक्कर, तीन घायल

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बुढ़ाना। मेरठ-करनाल हाईवे पर इटावा गांव के पास शुक्रवार रात बोलेरो और वैगनआर कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बोलेरो कार सड़क पर पलट गई, जिससे तीन ग्रामीण घायल हो गए। घायलों को कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।घायलों में वैगनआर कार चालक वैल्ली निवासी अभिषेक पंवार (30), डूंगर निवासी संजीव (28), बोलेरो चालक कुरालसी निवासी रामलाल (32) शामिल हैं।पुलिस ने बताया कि बोलेरो सवार रामलाल देर रात इटावा गांव के पास एक होटल में खाना खाने के बाद अपने गांव वापस जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही वैगनआर कार ने उनकी बोलेरो में टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही बायवाला पुलिस मौके पर पहुंच गई।सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि घटना की तहरीर किसी भी पक्ष ने पुलिस को नहीं दी है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।