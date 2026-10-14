Muzaffarnagar News: बैंक के सामने भाकियू का अनिश्चितकालीन धरना जारी

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बुढ़ाना। ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर भाकियू टिकैत का बैंक के सामने अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। घटना के एक माह बाद भी पैसे न मिलने से ग्राहक परेशान दिखाई दिए। वरिष्ठ प्रबंधक नितिन वर्मा ने बताया कि सात ग्राहकों ने करीब चार लाख रुपये जमा कराए। 55 ग्राहकों ने करीब 20 लाख रुपये की निकासी की।यूपी ग्रामीण बैंक में करीब 250 महिला एवं पुरुष ग्राहकों के साथ करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। जांच अधिकारी केवल 8.56 करोड़ रुपये गबन बता रहे हैं। घटना के बाद से किसी भी ग्राहक को अब तक कोई पैसा नहीं मिला है। बैंक अधिकारियों की कार्यशैली, व्यवहार से नाराज भाकियू का अनिश्चितकालीन धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा।दूसरे दिन भाकियू के तहसील अध्यक्ष संजीव पंवार ने कहा कि जब तक किसान व ग्राहक की एक-एक पाई नहीं मिलेगी भाकियू का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। जिला उपाध्यक्ष अनुज बालियान ने कहा कि घटना की सारी जानकारी भाकियू सुप्रीमो नरेश टिकैत को दे दी गई है। उनका धरना किसी भी समय एसडीएम अथवा सीओ कार्यालय के सामने तहसील परिसर में जा सकता है। धरनास्थल पर दूसरे दिन पप्पन सिंह, मनीष, नरेंद्र, रामबीर, अक्षय, याशीन, इसरार, लविश व विजय मौजूद रहे।इनसेटलखनऊ से आई टीम ने शुरू की जांचशाखा प्रबंधक वैभव कुमार ने बताया कि अभी तक किसी भी ग्राहक के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। लखनऊ से आई ऑडिटर की टीम जांच कार्य में जुटी है। उन्होंने बताया कि जिन खातों की जांच पूरी हो जाएगी, लखनऊ मुख्यालय से संस्तुति के बाद उनके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे।वरिष्ठ प्रबंधक नितिन वर्मा ने बताया कि मंगलवार को सात ग्राहकों ने अपने खाते में करीब 4 लाख रुपये जमा कराए। वहीं 55 ग्राहकों ने अपने खाते से करीब 20 लाख रुपये की निकासी की है।